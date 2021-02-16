Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla olay oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Simona Halep'i 2-0 yenen 10 numaralı seribaşı Serena Williams, yarı finale yükselirken kıyafeti dikkat çekti.

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 7 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile 2018 finalisti Halep karşılaştı.

Williams, daha fazla basit hatası olmasına karşın Halep'in servislerine karşı yaptığı güçlü vuruşlar ve puan kazandıran vuruşlarda rakibine 24-9 üstünlük sağlaması sayesinde korttan galip ayrıldı.

Naomi Osaka ile karşı karşıya gelecek

Bir saat 21 dakika süren maçı, 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 39 yaşındaki Williams, turnuvada son şampiyonluğunu yaşadığı 2017'den bu yana ilk defa yarı finale çıktı. Serena Williams, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile karşı karşıya gelecek.

Kedi tulumuyla dikkatleri üzerinde topladı

Ünlü raket, Avustralya Açık'ta giydiği tek bacaklı kedi tulumuyla dikkatleri üzerinde topladı. Williams tek bacaklı tulumu için ‘Flo-Jo’ olarak bilinen, 100 ve 200 metrede 1988 yılında dünya rekoru kıran atlet Florence Griffith Joyner’dan ilham aldığını açıkladı.





Bakın kimden esinlenmiş

Dünya rekorları kırdıktan sonra 38 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı sprinter Florence Griffith'in tarzından esinlendiğini ifade eden Williams'ın tarzı için olumsuz yorumlar da bir hayli fazlaydı. Sosyal medyada birçok sporsever Avustralya sıcağında siyah ağırlıklı bu elbiseyi abartı buldu.