İstanbul'da kar bitti mi? Meteoroloji Profesörü Orhan Şen açıkladı
Yer yer şiddetli şekilde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek merak ediliyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen şehir içerisinde karın 5-10 santimetre tuttuğunu deniz kenarlarında ise düşük kaldığını söyledi. Şen öte yandan kar yağışının etkisini yitireceği günü de açıkladı.
Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olmaya devam eden kar yağışına ilişkin değerlendirmede bulunurken ve son hava durumu tahminlerini açıkladı. Şen,“Kar yağışı çarşamba günü akşam bitecek. Perşembe ve cuma günleri kar olmayacak. Pazar günkü kar yağışı ile pazartesi biraz farklı. Sıcaklık düşmedi pazar günü, beklediğimiz de bu şekildeydi." dedi. Şen "Sosyal medyada -20 derece, 1,5 metre kar gibi asparagas haberlere müdahale etmeye çalıştık ama bir türlü müdahale edemedik. Öyle bir şey zaten yoktu. Sıcaklık 0 dereceye bile düşmedi, gece biraz düştü." diye konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre şehir içi kar yüksekliğinin 2-3 santimetre olduğunu belirten Şen, “Yukarılara doğru 200 metreye çıkınca bu 30 santimetreye kadar çıktı. Yerden bin-2 bin metre yukardaki bulutların olduğu yerdeki hava akımlarına baktığımız zaman, kuzeyden gelmeye başladılar. Dünkü güneyden, Akdeniz üzerinden gelen cephe sistemiyle o karı yapmıştı.
Şimdi ise Karadeniz üzerinden gelecek sistemle; aynı sistem ama bulutlara göre değişti biraz. Dolayısıyla Karadeniz üzerinden gelecek, ara sıra kar yapacak. Bu deniz üzerinden geldiği için biraz daha kuvvetli yapabilir. Sıcaklık da bugün ve yarın biraz daha düşüyor yaklaşık 2 derece daha düşecek. Dolayısıyla ara sıra tipi şeklinde kar yağışı yapar.
Kar, çarşamba günü bitiyor
Gece saatlerinde sıcaklık düşecek ve tutma ihtimali çok fazla. Şehir içinden bahsediyorum. Çarşamba günü de yavaşlayacak ve terk edecek" dedi.