BIST 1.543
DOLAR 6,99
EURO 8,47
ALTIN 406,93
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Gara'ya destek mesajlarını paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gara'ya yaptığı operasyon ile ilgili destek mesajlarını paylaştı.

Abone ol

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman ordumuz Gara’yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır" dedi.

Fahrettin Altun, CİMER'e gelen Gara'ya destek mesajlarından birkaçını paylaşırken, mesajlarda, bazı vatandaşların verilecek görevlere hazır olduklarını ifade ettikleri görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğan Cüceloğlu kitapları sırasıyla nedir kronolojik kitap sırası
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Finans analisti İslam Memiş uyardı gram altın fiyatıyla ilgili çarpıcı tahmin
Fuat Oktay'dan, Erdoğan'ı hedef alan hadsiz Geert Wilders'a sert tepki
Doğan Cüceloğlu kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Doğan Cüceloğlu öldü mü ölüm nedeni nedir kalp krizi mi?
Thiam: Onlar mutlu oldu, ben de mutlu oldum
İstanbul kara teslim! Valilikten kritik uyarı
Yalova'da yarın okullar tatil mi 17 Şubat valilik açıklaması geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : Gara düştü iş bitti
Yorumlar