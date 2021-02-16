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Tottenham'da Jose Mourinho'nun koltuğu sallantıda

İngiliz basınında yer alan habere göre Tottenham, Jose Mourinho'nun yerine Leicester City Menajeri Brendan Rodgers'ı getirmeyi hedefliyor.

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Premier Lig'de Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho işinden olabilir. Daily Mail'ın haberine göre Tottenham'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Jose Mourinho'nun koltuğu sallanmaya başladı. Londra ekibi Portekizli teknik adamın alternatifini yakınında buldu.

Tottenham, Jose Mourinho'nun görevden alınması durumunda Leicester City Menajeri Brendan Rodgers'ı göreve getirmek istiyor.

48 yaşındaki Rodgers 3 yıllık Celtic macerasının ardından 2019'da Leicester City'nin başına geçmişti. Leicester'da parlak bir dönem geçiren Rodgers daha önce Liverpool, Swansea City, Reading ve Watford'ı çalıştırmıştı.

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