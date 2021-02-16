Doğan Cüceloğlu'nu eşi ölü buldu! Ünlü psikoloğun ölüm sebebi ortaya çıktı

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul'da yaşadığı dairede hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun ölümü nedeni ortaya çıkarken, onu eşi buldu.

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83 yaşındak psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. Alışverişten dönen 83 yaşındaki Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, Akatlar’daki evlerinde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.

Ölüm sebebi ortaya çıktı

İlk incelemelere göre Doğan Cüceloğlu’nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor. Üç çocuk babası olan Doğan Cüceloğlu, 2019 yılının Ağustos ayında Sakarya'da kalp spazmı geçirmişti.

2 saat önce paylaşım yapmış

Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybetmeden 2 saat önce sosyal medya hesabı twitter üzerinden podcast paylaşımı yaptığı belirtildi.

Ölümü anlattığı bu videosu akıllarda

Doğan Cüceloğlu'nun geçen yıl 'ölüm' hakkında yaptığı bir konuşmayı içeren videosu hayli konuşulmuştu. Yaşamını yitirdiği haberi ile birlikte bu videosu gündeme geldi.

Doğan Cüceloğlu kimdir? Eşi ve çocukları

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.

Doğan Cüceloğlu, Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ile evliydi ve çiftin 3 çocukları var.