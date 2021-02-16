İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu PKK'ya köpürdü Karayılan'ı 10 bin parçaya bölün

Meclis'te Gara özel oturumunda söz alan İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, PKK'ya ve siyasi destekçilerine adeta köpürdü... Dervişoğlu, 'Karayılan'ı 10 bin parçaya bölün, elimizden gelen destek neyse vermekten geri durmayacağız' dedi. Dervişoğlu, PKK'yla dost olanın, kendileriyle düşman olduğunu vurguladı.

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TBMM Genel Kurulu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara operasyonu hakkında bilgilendirme yapması için toplandı. Akar ve Soylu'nun ardından partilerin grup başkanvekilleri de oturumda söz aldı.

İyi Parti adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hain terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'a yönelik 'bin parçaya' bölünmesi sözleriyle ilgili destek mesajı verdi.

" Karayılan'ı bine değil 10 bin parçaya bölün"

Dervişoğlu, "Dediniz ki Karayılan'ı bin parçaya böleceğiz. 10 bin parçaya bölün, elimizden gelen destek neyse vermekten geri durmayacağız. Sadece Karayılan'ı değil, ona destek olanları da bölün, parçalayın." ifadelerini kullandı.

"PKK'yla dost olan bizim düşmanımızdır''

Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğine kasteden, coğrafyanın bölünmesini hedefleyen, insanları yılladan beri katledenlere karşı da seslenen Dervişoğlu, "Bir değil, 10 bine bölün. Sonuna kadar arkanızda durmayan namerttir. Türk milletine düşman olan PKK, bizim de düşmanımızdır. Türk milletine ilan ediyorum. PKK'yla dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK'ya düşman olamayanlar da asla bizim dostumuz olamaz." dedi.