Aynı gün kaçırılmışlardı! Adil Kabaklı ve Müslüm Altıntaş aynı gün toprağa verildi

Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit edilen vatandaşlar son yolculuklarına uğurlanmaya devam ediyor. Hain saldırı sonucu şehit edilenler arasında yer alan Er Müslüm Altıntaş (26) ile Er Adil Kabaklı (26) için Gaziantep'te tören düzenlendi.