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Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden Kamuran Ataman isimli terörist çıktı

Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’te düzenlenen özel oturumda, Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi. O kalleşin fotoğrafı ortaya çıktı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı’da, Derik’te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi.

Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Gara'daki mağaranın krokisi
Mağara içerisinde teröristler tarafından yapılan ateşe karşılık verilerek ilerlendi. 7 kapı, demir kapılar ve demir perdeler var. Her birinin açılması, tahrip edilmesi gerekiyor. Olabildiğince teslim olma esasına dayalı bir şekilde ilerleme geliştirildi. Ve nihayet 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölgeye girildi.

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