BIST 1.543
DOLAR 6,99
EURO 8,47
ALTIN 406,93
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Fransa Google'a 1,1 milyon euro ceza kesti sebebi bakın ne

FRANSA, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google'a 1,1 milyon euro para cezası verdi.

Abone ol

Fransa, ABD merkezli teknoloji şirketi Google'a 1,1 milyon euro ceza kesti. Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, otellerin şikayet etmesi üzerine 2019 ve 2020'de Google'un 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol edildiği kaydedildi.

Google'un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Google İrlanda ve Google Fransa'nın bu durumu düzelttiği belirtildi.

Açıklamada, Paris Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve Google Fransa'ya 1,1 milyon euro ceza kesildiği, Google söz konusu temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Emniyet Müdürlüğünden, Selçuk Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
İsrail gazetesi İran'ın İsrail'i vurmak için Irak'a 200 füze konuşlandırabileceğini iddia etti
Diyarbakır'da Gülistan'ı öldürmüştü! O kardeş meğer Almanya'dan cinayet için gelmiş
Oğlunu boğarak öldüren futbolcu babanın duruşması ertelendi
Eşi benzeri yok el emeğiyle Edirne'de yapılıyor! UNESCO'ya başvuruldu
Gaziantep'te korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştı eşyaları etrafa saçıldı
Tottenham'da Jose Mourinho'nun koltuğu sallantıda
Doğan Cüceloğlu'nu eşi ölü buldu! Ünlü psikoloğun ölüm sebebi ortaya çıktı
Psikolog Doğan Cüceloğlu kaç çocuğu var oğlu Timur Cüceloğlu kimdir?
Yorumlar