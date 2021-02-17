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PFDK'den Mauricio Lemos'a 2 maç ceza

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç men cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada; Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Fenerbahçeli Mauricio Lemos'un 2 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldığı belirtildi. Lemos, Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Öte yandan; Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekinci'ye Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı. Ekinci'ye ayrıca akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı 24 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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