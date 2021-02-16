Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (16 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27.652'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 189 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 748 bin 965'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 201 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.