Bakan Dönmez müjdeledi! 43'ü daha mezun oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Moskova'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü'nde eğitim gören 43 Türk öğrencinin daha diplomalarını aldığını söyledi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesinde (NRNU MEPhI) eğitim gören 43 öğrenci diplomalarını aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'da eğitimlerini tamamlayan 43 Türk öğrenci eğitimlerini tamamlayarak nükleer mühendisi unvanı aldı.

Bakan Dönmez, twitter'dan yaptığı açıklamada mezun olan öğrencilerin daha önce eğitimlerini tamamlayan 143 gibi mühendis gibi Akkuya NGS'de mesaiye başlayacağını söyledi.