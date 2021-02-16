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Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sahaya iniyor

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın da forma giymesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sevinci yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve iki haftayı aşkın süredir formasından uzak olan Yunan futbolcu, Göztepe maçıyla sahalara geri dönüyor. Pelkas, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 4 gol kaydedip 5 asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerde Filip Novak'ın da bu hafta takıma katılması bekleniyor. Sağlık ekibi Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'yi ise Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

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