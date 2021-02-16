BIST 1.543
DOLAR 7,00
EURO 8,48
ALTIN 404,70
HABER /  GÜNCEL

HDP'li Buldan'dan, Gara'da şehit edilen askere ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AK Parti milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar.' dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır." ifadelerini içeren bir açıklama yayınladı.

Abone ol

Buldan, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün TBMM Genel Kurulu'nda Gara ile ilgili konuşmasındaki kendisine yönelik sözlerini hatırlattı.

Pervin Buldan, "Bugün Meclis Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AK Parti milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar.' dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın, Grup Başkanvekili olduğu dönemde kendisini aradığını ve alıkonulan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini söylediğini ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemdi. Konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkonulan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık'a 'Sağlığı iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz.' şeklinde bir paylaşımda bulundum. Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir."

Süleyman Soylu ne demişti?
Süleyman Soylu TBMM'de yaptığı konuşmada Pervin Buldan'ın 13 vatandaşımız Gara'ya kaçırıldığında verdiği yanıtı ifşa etmişti. Soylu'nun açıklamalarını aşağıdaki habere tıklayıp okuyabilirsiniz. 

İlgili Haberler
Süleyman Soylu HDP sıralarına dönüp dişlerini sıkarak yemin etti Süleyman Soylu ifşa etti! 13 kişi Gara'ya kaçırılınca Pervin Buldan demiş ki... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : Gara düştü iş bitti Gara mağara krokisi! Hulusi Akar ilk kez gösterdi 13 şehit burada bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya'dan Türk yapımı İHA'lara övgü dolu sözler: Biz de ihtiyaç duyuyoruz
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Avrupa Birliği vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi
Fransa Google'a 1,1 milyon euro ceza kesti sebebi bakın ne
Ankara Emniyet Müdürlüğünden, Selçuk Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama
İstanbul Havalimanı'nda seferler aralıksız devam ediyor! İGA'dan açıklama var
Diyarbakır'da Gülistan'ı öldürmüştü! O kardeş meğer Almanya'dan cinayet için gelmiş
Oğlunu boğarak öldüren futbolcu babanın duruşması ertelendi
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu PKK'ya köpürdü Karayılan'ı 10 bin parçaya bölün
Eşi benzeri yok el emeğiyle Edirne'de yapılıyor! UNESCO'ya başvuruldu
Yorumlar 12 yorum