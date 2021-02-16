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Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı

ESKİŞEHİR'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını araştıran polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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ESKİŞEHİR Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ikamet eden İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açarak girdiği evde aynı aileden 3 kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen karı koca ve çocuğun cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Bölgedeki güvenlik kameralarını da araştıran polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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