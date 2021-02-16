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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisiyle ilgili suç duyurusu

Anadolu Ajansı

Galatasaray, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisi ve sonrasında gerçekleşen olaylarla ilgili hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

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Galatasaray, 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçında ve sonrasında yaşananlarla ilgili hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; derbi maçta gerçekleşen olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ceza uygulanması talebinde bulunuldu.

Galatasaray Kulübü, ilgili maddeleri şu şekilde sıraladı:

1- Stadyumdan Sorumlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi hakkında bir televizyon kanalında camiamız aleyhine sarf ettiği 'riyakâr' ve 'şark kurnazı' ifadelerinden dolayı '6222 sayılı Kanun'un 22. maddesi,

2- Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu ve yetkilileri hakkında müsabaka ve seyir alanlarına kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci alma ve kabul etme, kabul edilmesini sağlama suçlarından '6222 sayılı Kanun'un 15. maddesinin ikinci fıkrası,

3- Hakaret içeren söylem ve eylemlerde bulunan taraftarların kimliklerinin tespitiyle hakaret suçundan cezalandırılmaları için '6222 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası,

4- Fenerbahçe Futbol AŞ'nin '6222 sayılı Kanun'un 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle kanunun 21. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanması talep edilmiştir.

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