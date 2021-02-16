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HABER /  DÜNYA

Endonezya'dan Türk yapımı İHA'lara övgü dolu sözler: Biz de ihtiyaç duyuyoruz

Anadolu Ajansı

Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında zaferin belirleyicisi olarak Türk yapımı insansız hava araçlarına (İHA) övgüde bulundu.

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Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, 2021 Endonezya Ulusal Ordusu (TNI) Liderlik Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, Endonezya ordusunun da modern savaş konseptinde İHA'ların gelişimini dikkate almaya başlaması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan’ın askeri operasyonunda zaferde belirleyici rol oynayan Türk yapımı İHA'lara övgüde bulunan Tjahjanto, bu türdeki savunma ekipmanlarının daha ucuz maliyetli ve kullanımının kolay olmasının yanı sıra kabiliyetlerinin önemini vurguladı.

İnsansız savunma teçhizatlarının kullanımı ve ordunun savaş sistemine entegre edilmesi konusunda operasyonel konseptler geliştirmeleri gerektiğine işaret eden Tjahjanto; Natuna, Poso ve Papua gibi bölgelerdeki operasyonlar için Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) kabiliyete sahip İHA'lara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Tjahjanto, sahip olacakları söz konusu araçların operasyonlara göre istihbarat, gözetleme ve hedef tanıma kabiliyetlerine sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

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