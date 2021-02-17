Ozan Kabak Liverpool'da tarihe geçti maçın adamı oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, RB Leipzig'ı 2-0'la geçmeyi başardı. Liverpool'da Ozan Kabak, bir İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında RB Leipzig ile Liverpool, Budapeşte'de karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda Liverpool, Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği maçta RB Leipzig'i Salah ve Mane'nin golleriyle 2-0 yendi. Kırmızılılar, 10 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj sağladı.

Ozan Kabak tarihe geçti

Bu zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilke imza attı. Genç oyuncu bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu. Ozan, karşılaşmanın ilk yarısında girdiği 5 ikili mücadelenin tamamından galip ayrılarak sahanın en iyisi oldu.

Maçın adamı Ozan Kabak

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı. Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak Kabak'ın gerisinde kaldı. Çok sayıda İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Kabak'ın yer aldığı paylaşım, kısa sürede 3 bin 327 retweet ve 31 bin 100 beğeni aldı.

Sezon sonuna kadar kiralık

Liverpool, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı. 2019'da Galatasaray'dan Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak'ın sözleşmesi Alman ekibi ile 2024'e kadar devam ediyor.