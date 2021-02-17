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Sakarya Bilecik yolunda 2 TIR çarpıştı! Yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA-Bilecik D-650 karayolunda 2 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, bölgede aksayan trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

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Kaza, Sakarya - Bilecik D-650 Karayolu Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 11 DP 614 ve 07 ACV 022 plakalı iki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 07 ACV 022 plakalı tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile D-650 karayolu Adapazarı istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Adapazarı istikametinin ulaşıma açılması için çalışmalar sürerken, Bilecik istikametinde ise trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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