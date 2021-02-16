Antalya'da salgını fırsata çevirdi 10 ayda yaptı! Ülkeler sıraya girdi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde fiber optik aydınlatma sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, geliştirdiği dezenfeksiyon cihazlarını yurt dışına ihraç ediyor. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmeye başladığı geçen yıl martta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge üzerine çalışan firmalarla yaptığı anket çalışmasına katılan şirket, sürece destek olabilmek amacıyla proje çalışmasına başladı.