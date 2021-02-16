Antalya'da salgını fırsata çevirdi 10 ayda yaptı! Ülkeler sıraya girdi
Dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını Antalya'da bir firma fırsata çevirdi. Üretilen ürüne yurt dışından birçok ülkeden sipariş yağıyor.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde fiber optik aydınlatma sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, geliştirdiği dezenfeksiyon cihazlarını yurt dışına ihraç ediyor. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmeye başladığı geçen yıl martta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge üzerine çalışan firmalarla yaptığı anket çalışmasına katılan şirket, sürece destek olabilmek amacıyla proje çalışmasına başladı.
Önce virüsü tanımak için Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çalışmaları araştıran Ar-Ge ekibi, çıplak gözle görülemeyen, farklı dalga boylarındaki güneş ışınları olan ultraviyole (morötesi-UV)" ışınlarını kullanarak dezenfeksiyon sistemi geliştirmeye karar verdi.
Başka ülkelerde bu alanda yapılan çalışmaları inceleyen ekip, yaklaşık 10 ay süren çalışma sonunda hiçbir kimyasal malzeme kullanmadan, ultraviyole ışınlarıyla mikroorganizmaların DNA ve RNA yapısını bozarak etkisiz hale getiren sistem geliştirdi.
Sistemi "ortam hava, havalandırma ve yüzey sterilizasyon" şeklinde 3 farklı cihaz üzerinde konumlandıran firma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayını, patentini ve sertifikalarını alarak seri üretime başladı.