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Gaziantep'te eve gelen koca hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te 2 çocuk annesi ve 7 aylık hamile olan yabancı uyruklu kadın kocası tarafından evde ölü bulundu.

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Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi ve 7 aylık hamile olan Fatma S., kocasının işte olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde rahatsızlanarak yere yığıldı. Kocası Verid Abdumuhammed iş dönüşü eve geldiğinde eşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Fatma S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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