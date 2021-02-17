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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yatağan Milas Karayolu Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Orçun Alper (29) yönetimindeki 06 EF 0830 plakalı otomobil, Yatağan-Milas karayolu Yenimahalle mevkisinde Bozüyük Mahalle muhtarı Ahmet Yanmadık (59) yönetimindeki 48 NA 888 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alper'in otomobilinde yolcu konumunda bulunan Murat Balkan'ı (72) sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada yaralanan sürücüler ve Balkan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Balkan'ın buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin, kazayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

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