'İlk defa gördüm' dedi! Adana'da tarlada buldu şaşkına döndü ışık saçıyor
ADANA'da yaşayan 32 yaşındaki Aykut Gökşen tarlasında bulduğu taşla hayrete düştü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinin kırsal Hamdilli Mahallesi’nde çiftçilik yapan Aykut Gökşen, tarla sürerken traktörüne kaya parçası takıldı. Gökşen, futbol topu büyüklüğündeki taşı çıkardı.
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Taşın ağırlığından ve parlak olmasından şüphelenen Gökşen, onu alıp evine götürdü.
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Bölgede ilk kez böyle bir taş gördüklerini belirten Aykut Gökşen, taşın incelenmesini istedi.
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Gökşen, “Tarlamı sürerken traktörü zorlayacak bir taşa takıldı. Ağırlığı ve rengi dikkatimi çekti." dedi.
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