Fenerbahçe'de Erol Bulut yerden yere vuruldu ama herkese fark attı

Fenerbahçe taraftarı, Erol Bulut'u yerden yere vursa da istatistikler farklı şeyler söylüyor. Eleştirilerin hedefindeki deneyimli hoca, 24. maçlar itibarıyla son 5 yılda görev yapan Ersun Yanal, Phillip Cocu, Aykut Kocaman ve Dick Advocaat'a fark attı.

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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Erol Bulut, yoğun eleştiriler arasında son 5 sezonun en iyi performansına imza attı. Genç teknik adam, Vitor Pereira'lı 2015-16 sezonundan bu yana, 24. maçlar itibarıyla en fazla puanı toplayan teknik direktör oldu.

Sabah'ın haberine göre; 2015-16 sezonunda 24 karşılaşmada 56 puan toplayan Pereira, Beşiktaş'ın ardından ligi ikinci bitirmişti. Ancak o tarihten sonra puan olarak büyük düşüş yaşandı.

Dick Advocaat yönetiminde 44 puan toplayan Fenerbahçe, Aykut Kocaman'la 44, Cocu-Ersun Yanal ile 28 ve Yanal ile 39 puanda kaldı. Erol Bulut ise bu süreçte 51 puan toplayarak 2015-16'daki Pereira performansına en çok yaklaşan teknik direktör oldu.

Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 24 haftasında 49 puan toplaması Bulut'un başarısı için başka bir ölçüt oldu.