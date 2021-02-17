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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde kritik konular var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi 13 Türk vatandaşının Gara'da şehit edilmesi olacak. Salgında kademeli esnemenin görüşüleceği toplantıda yeni anayasa, reform çalışmaları ve doların 7 liranın altına düşmesi de değerlendirilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz" sözlerinin ardından, örgüte yönelik önümüzdeki dönemde yapılacak muhtemel operasyonlarla ilgili Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Kademeli esneme 

Yine, kabinenin önemli gündem maddelerinden bir diğeri koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, alınan önlemlerin koronavirüs tablosuna yansıması, yerli aşı çalışmaları, mutant virüs ve bugüne kadar yapılan aşılama ile ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Toplantıda, il bazında kademeli esnemenin hangi kriterlere bağlı hayata geçirileceği de konuşulacak.

'Yeni anayasa, reform çalışmaları ve dolar' masada

Erdoğan'a taslak metni sunulan hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reform çalışmaları da kabine toplantısında masaya yatırılacak. Ayrıca Erdoğan'ın tüm siyasi partilere, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelere çağrıda bulunduğu 'yeni anayasa' da toplantıda gündeme gelecek.

Ekonomi alanında yaşanan gelişmelerin de ele alınacağı kabine toplantısında, dolar kurunun 7 liranın altına düşmesi de değerlendirilecek. Yine, bir önceki kabine toplantısının da gündeminde olan gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili atılan adımlar da ele alınacak.

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