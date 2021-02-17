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Iğdır'da konuşmak için eve gitmişti! Öfkeli damat dehşet saçtı

Demirören Haber Ajansı

IĞDIR'da eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Nejdet K.'yı, 22 yaşındaki Osman K. tabancayla ateş ederek, öldürdü.

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Olay, merkez Özgür Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine yerleşen 2 çocuk annesi Nubar K. (22), boşanma davası açtı. Konuşmak ve 2 çocuğunu almak için kayınpederinin evine giden Osman K. ile eşinin kardeşi Nejdet K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman K., eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Nejdet K.’ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nejdet K., kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan Osman K., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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