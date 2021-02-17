Halkbank davasında ABD mahkemesinden kritik karar! Türkiye'ye gönderdi

ABD'de mahkeme İran'ın alacaklılarının Halkbank aleyhine açtığı ayrı bir davanın Türkiye'de görülebileceğine karar verdi. Mahkeme, davanın reddi talebini şartlı olarak kabul etti.

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ABD'de mahkeme İran'ın alacaklılarının Halkbank aleyhine açtığı ayrı bir davanın Türkiye'de görülebileceğine karar verdi. Davanın Halkbank aleyhine ABD devleti tarafından açılan ve İran yaptırımlarını ihlal ile suçlandığı dava ile bağlantısı bulunmuyor.

İranlı grupların saldırılarından mağdur olan 876 kişinin Halkbank aleyhine dava açma talebini inceleyen yargıç, davanın Türkiye’de görülebileceğini karar verdi ve Türkiye’de yargılamanın koşulları hakkında tarafların 2 Mart’a kadar anlaşmasını istedi.

Bazı şartlar belirlendi

Mahkemenin Türkiye saati ile gece saatlerinde yayımladığı kararda, “Davanın reddi kararı Halkbank’ın Türkiye’de yargılanmayı kabul etmesi, Türk mahkemelerinin yetkisini kabul etmesi ve zaman aşımına dayanan savunma yapmamasını şart koşmaktadır” denildi.

Dava Halkbank’ın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle yargılandığı ana dava ayrı olarak açılmıştı. ABD devletinin açtığı ana davanın reddedilmesi için Halkbank talepte bulunmuş, ancak bu talep reddedilmişti. Halkbank ise ret kararını temyize götürmüştü.