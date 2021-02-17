BIST 1.543
DOLAR 7,03
EURO 8,50
ALTIN 405,13
HABER /  DÜNYA

Halkbank davasında ABD mahkemesinden kritik karar! Türkiye'ye gönderdi

ABD'de mahkeme İran'ın alacaklılarının Halkbank aleyhine açtığı ayrı bir davanın Türkiye'de görülebileceğine karar verdi. Mahkeme, davanın reddi talebini şartlı olarak kabul etti.

Abone ol

ABD'de mahkeme İran'ın alacaklılarının Halkbank aleyhine açtığı ayrı bir davanın Türkiye'de görülebileceğine karar verdi.  Davanın Halkbank aleyhine ABD devleti tarafından açılan ve İran yaptırımlarını ihlal ile suçlandığı dava ile bağlantısı bulunmuyor.

İranlı grupların saldırılarından mağdur olan 876 kişinin Halkbank aleyhine dava açma talebini inceleyen yargıç, davanın Türkiye’de görülebileceğini karar verdi ve Türkiye’de yargılamanın koşulları hakkında tarafların 2 Mart’a kadar anlaşmasını istedi.

Bazı şartlar belirlendi

Mahkemenin Türkiye saati ile gece saatlerinde yayımladığı kararda, “Davanın reddi kararı Halkbank’ın Türkiye’de yargılanmayı kabul etmesi, Türk mahkemelerinin yetkisini kabul etmesi ve zaman aşımına dayanan savunma yapmamasını şart koşmaktadır” denildi.

Dava Halkbank’ın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle yargılandığı ana dava ayrı olarak açılmıştı. ABD devletinin açtığı ana davanın reddedilmesi için Halkbank talepte bulunmuş, ancak bu talep reddedilmişti. Halkbank ise ret kararını temyize götürmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Iğdır'da konuşmak için eve gitmişti! Öfkeli damat dehşet saçtı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Doğan Cüceloğlu çocukları kaç tane eşi kimdir?
Mersin'de DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı
Böylesi berber daha önce görülmedi! Gaziantep'te tek tek not alıyor sebebi ise...
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu! Herkesin ağzı açık kaldı
Pervin Buldan iddiayı reddetti Öznur Çalık anlattı
Kafe ve restaurantlara verilecek destek ödemesi! Şartlar belli oldu
Altın eridi bitti! Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu'ndan uyarı! Tersine dönebilir
Yorumlar