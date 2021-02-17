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Optimar’ın ‘HDP’de kapatılsın mı’ anketinde çarpıcı sonuçlar! En yüksek hayır CHP'den

Optimar Araştırma Şirketi’nin, "Sizce HDP kapatılmalı mı?" anketinin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 66’sı “evet” yanıtı verdi.

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Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Sizce HDP kapatılmalı mı?" isimli anketin sonuçlarını paylaştı.

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili en büyük desteği HDP’nin kapatılmasını gündeme getiren Devlet Bahçeli’nin liderliğini yaptığı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tabanı veriyor.

Yüzde 66’sı evet dedi
Anket katılımcılarının yüzde 66’sı HDP'nin kapatılmasını isterken, yüzde 17,6 "fikrim yok", yüzde 16,4 ise "hayır" cevabını verdi.

En yüksek hayır oranı CHP'de
Anketin partilere göre dağılımında ise, AK Parti'ye oy verenlerin 'yüzde 78'i, MHP'ye oy verenlerin 'yüzde 82'si, İYİ Parti'ye oy verenlerin 'yüzde 72'si, CHP'ye oy verenlerin 'yüzde 52'si ve HDP'ye oy verenlerin 'yüzde 7,2'si kapatılsın dedi. Ayrıca en fazla 'hayır' oyunu ise HDP'liler dışında 'yüzde 31,8' ile CHP'ye oy verenler kullandı.

Ben de Türk Milleti’nin bir Ferdi olarak...
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında “Ben de Türk Milleti’nin bir Ferdi olarak #HDPkaptılsın görüşündeyim” ifadelerini kullandı.

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