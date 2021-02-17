Dolar ve altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Konunun uzmanları açıkladı

Dolar/TL'de sert düşüşlerin ardından 7 TL civarında dengelendi. Küresel piyasalarda yaşanan sert hareketlerin devam edip etmeyeceği yakından izleniyor. Teknik uzmanların değerlendirmeleri dolar ve altındaki yön arayışında önemli fikirler veriyor...

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Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı politika duruşunu uzun süre devam ettireceği söyleminin desteğiyle kasımdan beri yüzde 20’nin üzerinde değer kazanan TL’de dün uzun bir aradan sonra ilk kez değer kaybı yaşandı. Piyasalarda ABD faizleri kaynaklı dolara yönelimi ve riskli varlıklardan dünkü kaçışların devam edip etmeyeceği ana gündem maddesi olarak takip ediliyor.

TCMB’nin bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak faiz kararı öncesi piyasalarda ayrıca iç siyasi gündem, ve Cumhurbaşkanı başkanlığındaki kabine toplantısı da takip edilen konular arasında.

Dolar/TL dün Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledi. Ancak bu kazanımlarını koruyamadı.

"O yüzden risk de yüksek"

Sözcü'de yer alan habere göre, bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL dün dolar karşısında yüzde 0.4 değer kaybetti. Benzer para birimlerinde yüzde 1.5’e yakın değer kayıpları yaşandı. TL’de değer kaybında da pozitif ayrışmanın devamı önümüzdeki döneme bakışımızı iyimser tutuyor. Dün küresel piyasalarda büyük bir sarsıntı yaşanmış durumda. ABD faizlerinde kalıcı yükseliş gelişmekte olan piyasalar için çok olumsuz bir senaryo ve şuan tam olarak fiyatlarda değil. O yüzden risk de yüksek. TL’de pozitif ayrışmaya rağmen bunun yanmasını gördük. Şimdi takip edeceğimiz ana unsur bu küresel fiyatlamanın kalıcı olup olmayacağı ki bir geçici olmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine tahvili getirileri dün bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak dolara destek verdi ancak hisse senetleri piyasalarında satışlara neden oldu. Yatırımcıların küresel ekonominin toparlanmasını sağlayan mali destek paketlerinin enflasyonda yükselişe neden olacağını değerlendiriyorlar.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi Asya piyasalarında Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyesi olan %1.3330’a kadar yükselmesi dün küresel piyasalarda riskten kaçışın da ana belirleyicisi konumunda.

Dolar/TL’de TL lehine pozisyonlanma

Deniz Yatırım’dan Orkun Gödek, “Hangi noktada başta ABD olmak üzere tahvil faizlerindeki yükselişin global varlıklar açısından baskı unsuru olarak belirebileceğine dair yapılan sorgulamalarda ilk cevap dün alınmış oldu. İlk kez ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1.2 bölgesine olan yakınsamada hissedilen baskı bu kez %1.3 bölgesi civarında belirdi. Uzun hafta sonu tatilinden dönüş yapan ABD yatırımcıları Amerikan dolarına olan taleplerini artırırken, diğer varlık gruplarından ise çıkışı tercih ettiler” diye konuştu.

Gödek, şöyle devam etti: Dolar/TL’de TL lehine pozisyonlanmanın devam etmesini ve global fonlama koşullarındaki seyrin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan 6.97-6.95-6.85 seviyeleri destek, 7.09-7.12 ise direnç olarak izlenebilir.”

Bankacılar, 6.85 seviyesinin lokallerin döviz ve altın birikimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği seviyeler olduğu için önemine dikkat çekiyor.

Dedolarizasyon

TCMB’nin döviz alım ihalelerine başlamak için dedolarizasyonu bir ön şart olarak belirlediği için dedolarizasyon yakından takip ediliyor. Piyasa kısa süre önce başlayan dedolarizasyonda kalıcılık henüz oluşmasa da TL’deki değerlenme eğiliminin devam etmesi nedeniyle TCMB’nin döviz alım ihalelerine her gün daha da yaklaştığını düşüünyorlar.

Hazine dün düzenlediği 2 ve 5 yıllık gösterge tahvillerin yeniden ihraçları ile yaklaşık 5.5 milyar TL borçlandı. Şubat ayındaki borçlanma 27 milyar TL’yi aştı. Bu haftaki ihaleler tamamlanırken bu ay 45 milyar borçlanma öngören Hazine’nin borçlanmaları önümüzdeki haftalarda devam edecek.

Bankacılar haftanın en önemli gündeminin Perşembe günü sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararı olacağına dikkat çekiyor.

Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda.

Borsa

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde şöyle denildi: Dün BIST-100 endeksi 1576 seviyesine kadar yükseldi ve öğleden sonra gelen sert satışlarla 1522 seviyesini test ettikten sonra günü 1543 seviyesinden tamamladı.

Kısa vadeli indikatörler aşırı alım bölgesinden aşağı yönlü hareket etmektedir. Dünkü satış baskısından sonra endeks 5 günlük hareketli ortalamasını kırmasıyla birlikte bugün 22 günlük hareketli ortalaması olan 1527 seviyesi izlenecek.

Bugün olası satışlarda ise takip edilecek ilk destek seviyesi 1533'te bulunmakta olup bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 1525 seviyesinin test edilmesi söz konusu olacaktır.

Olası yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1550'de bulunmakta olup, bu seviyenin geçilmesiyle birlikte 1560 seviyesi hedeflenecektir.

Dolar

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde dolar kurunun dolar endeksindeki güçlenmeyle toparlandığı belirtilerek,

dolar/TL yurt içi ve yurt dışı endişelerin azalmasıyla dün 6.8940’a kadar düştü.

Dolar endeksindeki güçlenme sonrası ve bu seviyeden gelen alımlar sonrası ise 7.0173’e kadar toparlandı. Toparlanmanın devamında 7.0550 ve 7.2060 direnç olarak izlenebilir. Düşüşlerde ise 6.9545 ve 6.8590 destek oluşturabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Altın

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi: Haftaya 1824 seviyelerinde başlangıç yapan ons altında ilk günler dalgalı bir seyir izlendi. Dün de bu dalgalı seyir ile haftaya başlangıç seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiren ons altında St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın enflasyon konusundaki açıklamaları ile birlikte sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti.

Bullard Amerika'da ki enflasyonun bu yıl yükselebileceğini beklediğini açıklaması ile onsta sert aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanırken, dolar endeksinde toparlanmalar gerçekleşti. Bununla birlikte açıklamalar ile ABD 10 yıllık vadeli hazine tahvil faizlerinde de yükselmeler yaşandı.

Faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte faiz getirisi olmayan değerli metallerin cazibesi azaldı. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın/dolar grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1800.02 – 1815.98 – 1830.72 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1785.53 –1767.17 – 1748.94 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.