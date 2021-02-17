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HABER /  POLİTİKA

DEVA Partisi'nden Ekrem İmamoğlu’na ‘Kadir Topbaş’ teşekkürü

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven, belediye binasına Kadir Topbaş için baş sağlığı posteri asan İmamoğlu ve belediye çalışanlarına ‘siyasi nezaket’ teşekkürü etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 13 yıl liderlik yapan Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kadir Topbaş, 14 Şubat'ta İstanbul Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vefatın ardından şehre önemli hizmetlerde bulunan Kadir Topbaş için belediye binasına baş sağlığı posteri astırdı.  

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Güven, bu fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak İmamoğlu’na ‘siyasi nezaket’ teşekkürü etti.  

Güven, “Siyasette nezaketin çok zor olmadığını, büyük bir vefa örneği ile gösteren tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve Belediye Başkanına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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