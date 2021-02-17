Gaziantep'te 50 koronavirüs testinden 17'si pozitif çıktı! o mahalle karantinaya alındı

GAZİANTEP’in Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi, 17 kişinin testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı.

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Gaziantep’in Nizip ilçesi Salkım/Adaklı Mahallesi’nde yapılan 50 korona virüs testinin 17’si pozitif çıktı. Bunun üzerine 650 nüfuslu mahalle, Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.