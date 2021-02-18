Amatör olarak 2 yıl önce Malatya'da bu işe başladılar! Taleplere yetişemiyorlar
MALATYA'da kadın girişimciler amatör olarak başladıkları işte şimdi taleplere yetişemez hale geldiler.
Malatya’da 3 yıl önce Anadolu’da birçok evde kullanılan yün yatak ve yorganların temizliğine başlayan Nimet Yıldırım, kısa sürede büyük talep görünce mahalleden 3 kadın girişimciyi de yanına alarak bir iş yeri açtı. Burada yün yatak, yorgan ve yastık gibi evlerde temizlenmesi zor olan ürünlerin temizliklerini yapan Yıldırım, işler artınca daha büyük bir iş yeri için kolları sıvadı.
Devletin kadın girişimcilere sunduğu desteklerden de faydalanmak adına bir kooperatif açmak isteyen Yıldırım, Malatya’da Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile bir araya gelerek bu yönde ilk adımı da attı. İnsan sağlığına iyi gelen doğal yün yatak ve yorgan için üreticilerin de desteğini alan kadın girişimcilerin şimdiki hedefi, kooperatif çatısı altında büyümek.
Kadın girişimci Nimet Yıldırım, 3 yıl önce hanımların evlerde kullandığı yün yatak ve yorganların temizliğine yardım etmek için küçük bir iş yeri açtıklarını ifade ederek, “Yeni nesil gençlerimiz yün yatakların temizliğini bilmiyor. Yada oturdukları evler müsait olmadığı için hanımlar genellikle sentetik elyaf hazır ürünleri kullanmak zorunda kalıyor” dedi.
Bu konuda ev hanımlarının yükünü azaltma amacıyla böyle bir işe giriştiklerini kaydeden Yıldırım, “İş yerimizi açtık ve büyük bir talep gördük. Bu işi yapınca gerçekten bu konuda insanların yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Bir nevi halı yıkama gibi ev hanımları da yünlerini yıkatacakları yerler arıyorlar. Talep artınca işi büyütmemiz ve daha profesyonel olarak bu işi yapmamız gerektiğini düşündük” diye konuştu.