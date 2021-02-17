MHP'li Çiçek'ten Hulusi Akar ve Süleyman Soylu CHP ziyaretine yorum: Zaman kaybı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP'ye Gara operasyonu hakkında bilgilendirme ziyareti yapmasına MHP’den eleştiri geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında Gara bölgesinde 13 polis ve askerin PKK tarafından katledilmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'yi ziyaret etti.

"Zaman kaybıdır"

Süleyman Soylu ve Bakan Akar'ın CHP ziyaretine MHP’den dikkat çeken bir yorum geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek ziyarete ilişkin “muhatap alıp bilgi vermek zaman kaybıdır” dedi.

Çiçek’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde: