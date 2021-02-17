Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 6 kişi Hatay sınırında yakalandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişinin Hatay sınırında yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi" denildi.