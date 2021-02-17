Fatih Terim 11'i değiştiriyor! Bambaşka takım sahada olacak

Kasımpaşa maçında kötü zemin ve sert futbolu göz önünde bulundurup, Luyindama ve Etebo'yu oynatan, uzaktan şutlarla etkili olabilecek formsuz Babel'e şans tanıyan Fatih hoca, ligdeki Alanya deplasmanında bambaşka bir takımla sahada olacak.

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Fanatik gazetesinin haberine göre; Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, sezonun en zorlu sınavlarından birini Kasımpaşa'ya karşı veren Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılırken, teknik direktör Fatih Terim'in kadro stratejisi, 3 puanı getiren faktörlerin başında yer aldı.

Kötü zeminle beraber ortaya çıkacak sert futbolu göz önünde bulunduran Terim, Etebo ve Luyindama gibi fizik gücü yüksek isimlere 11'de şans tanırken, uzaktan şutlarla etkili olması için, formsuz olmasına rağmen Babel'i sahaya sürdü. Ancak bu kez Galatasaray, bambaşka bir iklimde ve çok farklı zemin şartlarında bir mücadeleye hazırlanıyor. Ligde cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak Sarı-Kırmızılılar'da, kadro ve taktik anlayış ciddi ölçüde güncelleniyor.

Taktik ve psikolojik savaş!

20 Şubat'taki maçta iki takımı da açık bir havada, güzel bir zemin bekliyor. Bu da, fiziksel mücadele olduğu kadar, topu daha iyi kullanan tarafın avantaj sağlayacağı anlamına geliyor. Bu kez değişen şartlara göre 11'i değiştirme kararı alan Terim, savunmada Donk'a, orta alanda Taylan'a, ileride de Onyekuru'ya ilk 11'de şans tanıyacak. Üstelik Terim, bu karşılaşmaya sıradan bir 3 puandan çok daha fazlası gözüyle bakıyor.

Puandan çok, prestij olacak

İki sezondur üst üste Türkiye Kupası'nda Alanya'ya yenilen, ligin ilk yarısında da rakibine mağlup olmaktan kurtulamayan Galatasaray'da, Fatih hocanın prestij açısından da bu maça büyük önem verdiği öğrenildi. Görkemli bir rövanş elde etmek isteyen Terim, ekibiyle beraber yeniden bir Alanya analizi yaptı. Oyunculardan da kaybettikleri kupa maçını izlemelerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, takımını tam anlamıyla bir taktik ve psikoloji savaşına hazırlayacak.