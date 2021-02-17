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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi

İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. Kazada yaranan olmazken, otoyolda uzun kuyruklar oluştu.

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Kaza, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yeniden etkisini arttıran yoğun kar yağışı sebebiyle Ankara istikametinde 8 araç birbirine girdi. Kazanın ardından otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapanırken, polis ve karayollarına bağlı ekipler müdahalede bulundu. İşlemlerin ardından araçlar yoldan çekilirken, TEM Otoyolu’nda uzun kuyruklar oluştu. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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