Erdoğan ile Bahçeli kararlaştırdı! Yeni Anayasa için bilim kurulu oluşturuluyor

AK Parti ve MHP yeni Anayasa çalışmaları için anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptıkları telefon görüşmesinde anayasa çalışmaları için bilim kurulu oluşturulmasına karar verdi.

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Akademisyenlerden oluşan bir kurulun teşekkül etmesi için görüşme trafiği başladı. Yeni anayasa çalışması için kurulacak ekibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Yavuz Atar oluşturacak ve akademisyenler yeni anayasayı birlikte çalışarak çıkaracak. Kurulda anayasa profesörleri yer alacak. Kurulda AK Parti ve MHP'nin yetkilendirdiği iki isim de olacak. Bu iki isim kendi partilerine bilgilendirmede bulunacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ'ın haberine göre, hedef anayasa çalışmasının başladığı tarihten itibaren 2 yıl içinde tüm çalışmaları tamamlamak.

- Bu sürede hazırlanan taslak metin hem muhalefete hem de STK'ların görüşüne sunulacak.

- Anayasaya son şekli tüm istişare ve son rötuşlardan sonra verilecek.

- Ardından yeni anayasa teklifi Meclis'in gündemine gelecek. Son aşama ise halk oylaması olacak.