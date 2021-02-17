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Almanya’da Frankfurt Havalimanı yakınında İkinci Dünya Savaşı’na ait patlamamış bomba bulundu

Demirören Haber Ajansı

Almanya’nın Frankfurt şehrindeki  Frankfurt Havalimanı'na 13 dakikalık mesafede İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış bomba bulundu.

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Frankfurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 250-500 kilo aralığında olduğu tahmin edilen patlamamış bombanın ne kadar tehlike oluşturduğu yönündeki araştırmaların sürdüğü ifade edildi. 

Öte yandan, Almanya’da, bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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