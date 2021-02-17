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İstanbul için kar yağışı tahmini değişti! Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı

İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, kar yağışı ile ilgili tahminlerde bir değişiklik olduğunu belirterek bu gece ve yarın sabah ile cuma sabahı bir kar yağışı ihtimalinin daha olduğunu söyledi.

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Meteoroloji yetkilileri kar yağışının İstanbul'u çarşamba günü terk edeceğini ifade etti. Perşembe günü için karla karışık yağmurun beklendiği tahminlere yansıdı. Ancak son gelişmeler herkesi şaşırttı. Dikkat çeken açıklamayı Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli yaptı.

Sürmeli, "yarın sabah saatlerinde İstanbul tekrar kar alabilir. Cuma sabahı da bir kar ihtimali daha çıktı." dedi.  Bünyamin Sürmeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Mart ayı için sürprizler olabilir"

"İstanbul'da deniz etkisi kar önümüzdeki saatlerde de gelmeye devam edecek. Öğlene kadar aralıklarla kar alacağız. Öğleden sonra deniz etkisi bozulmaya başlayacak, kar yağışını azalarak almaya başlayacağız. Öğleden sonra yavaş yavaş zayıflayacak ama bir değişiklik var. Çarşamba öğleden sonra devam ediyor, perşembeden sonra karla karışık yağmur diyorduk ama yarın sabah saatlerinde İstanbul tekrar kar alabilir. Cuma sabahı da bir kar ihtimali daha çıktı. Cumadan cumaya bu sistem bir haftayı tamamlayacak. Bu havanın bir açıp bir kapaması ayrı bir sıkıntıyı, gece ayaz ve buzlanmayı getiriyor Marmara için. Mart ayı için bir sürprizler olabilir."

Meteoroloji'nin 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini

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