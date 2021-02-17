Kuzey Kore Lider Kim Jong-un eşi 1 yıl sonra görüntülendi

KUZEY KORE Lideri Kim Jong-un eşi Ri Sol-ju, 1 yıl aradan sonra ilk kez kameralar karşısında görüntülendi. Kim'in eşiyle birlikte katıldığı konserde davetlilerin maske takmaması dikkat çekti.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju 1 yıl gibi uzun sürenin ardından ilk kez yüzünü gösterdi. İktidardaki İşçi Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun, Kim'in 2011'de ölen babası ve eski lider Kim Jong-il'in doğum günü nedeniyle düzenlenen bir etkinliğe katıldıkları fotoğrafları paylaştı.

Başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'ndaki konserde diğer katılımcıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

"​Bebek bekliyor" denilmişti

Büyük etkinliklerde eşine eşlik eden Ri, Ocak 2020'den itibaren yeni bir görüntü vermemiş, bu da yine sağlığının kötüleştiğinin ya da bebek bekliyor olabileceğinin göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Ajansı (NIS), Ri'nin koronavirüs kaygısıyla ortalarda görünmediğini ve 'çocuklarıyla yakından ilgilendiğini' düşünüyor. Kuruma göre Ri ve Kim'in 3 çocuğu var. Kuzey Kore pandemi başından bu yana ülkede hiç vaka görülmediğinde ısrarcı.

Kuzer kore'de üst düzey devlet ve ordu yetkilileri uzun süre kameralar karşısına çıkmazsa haklarında ya öldükleri ya da infaz edildiklerine dair haberler yapılıyor. Kim'in eşinin uzun süre sonra ortaya çıkmasıyla üzerindeki bu düşünceler de kalkmış oldu.