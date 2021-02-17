Altın tepetaklak gidiyor! Gram altın 7 ayın en düşük seviyesinde uzmanlar ne diyor?

Gram altın fiyatları yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Saat 11:30 itibariyle gram altının fiyatı 402 liraya geriledi. Altının ons fiyatı ise, 1784 lira seviyesinde. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gelişmeleri ve kritik teknik seviyeleri anlattı.

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Gram altın fiyatları yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde en düşük 401.23 lira seviyesine gerileyerek 21 Temmuz 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; şu sıralarda 402 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 403 lira seviyesinden hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başlamıştı.

Dolar kuru ve ons altında yaşanan gerileme hareketlerine paralel olarak düşüş eğilimini sürdüren gram altın, saat 10.01 itibarıyla yüzde 0.44 oranında yükselişle 405.66 lira seviyesini görse de burada fazla tutunamadı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 663 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 731 liraya çıktı.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1795 dolar seviyesini, en düşük ise 1786 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu saatlerde halen aynı seviyesini koruyor.

Güncel piyasada altın fiyatları... Gram altın : 402.30 TL

Çeyrek altın: 656 TL

Yarım altın: 1.307 TL

Reşat altını: 2.652,47 TL

Cumhuriyet altını: 2.620 TL

Altın ONS: 1.786,46 Dolar

Ons altında hangi seviyeler belirleyici

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın piyasasında olanları ve yeni direnç noktalarını açıkladı. İşte Karadağ'ın teknik analizi...

St. Louis Fed Başkanı James Bullard açıklamalarıyla altın gücünü kaybetti. Bullard, enflasyonun bu yıl yükselmesini beklediğini, ABD'de mali durumun genel olarak iyi olduğunu ve büyüme hızının Çin'i geçebileceğini ifade etti. Ekonomiye dair olumlu mesajlar vermesi, dolar pozitif, altın negatif bir tablo oluşturduğu için ons altın 1800 dolar altına doğru hareketlenmeye başladı. Son günlerde, altın teknikte temkinli ve zayıftı ve bu açıklamalar düşüşü tetikledi.

Ancak, teşvik paketi beklentileri altını sınırlı da olsa olumlu etkilediği için satışlar derinleşemiyor. Paketle ilgili en son gelen habere göre, gelecek hafta Demokratların pakete dair taslak oylama yapmayı planladığı yönünde. Teşvik paketi gündemde kalmaya devam ettiği için bir süre daha fiyatlamaları baskılayacağını düşünüyorum. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler ve Fed’in ocak ayı toplantısının tutanakları takip edilecek. Piyasalar üzerinde ciddi bir hareketlenme yaratmasını beklemem.

Teknik olarak; Ağustos 2020’den bu yana süregelen alçalan trendinin altında fiyatlanan altın zayıf kalmaya devam ediyor. Bu trendin geçtiği nokta 1837 dolar olarak görülüyor ve direnç noktası olarak izleniyor. Bu direnç noktasının üzerine doğru hareketinde zayıf kaldığı sürece altında güçlü bir yükseliş iştahı oluşmayabilir. Buna karşın geri çekilmelerde, 1765 dolar desteği önemli.

En son kasım ayında bu seviyeden aldığı destekle yükselişine başlamıştı ve ana resimde hala burası ana destek konumunda izleniyor. Bu destek altı kapanışlar görülürse satışların daha da derinleşmesini bekleyebilirim. Ancak bunu başaramadığı sürece altında bir süre 1765-1837 dolar aralığında bir seyir izlenebilir. Bu iki noktanın dışında bir alan görülmezse altın stratejilerinde temkinli kalınmasında yarar var. Gram altın yatırımcısı bu süreçte DolarTL ve ons altındaki görünümü yakından izlemeli. Her iki enstrümandaki zayıf görünüm, gram altının da geri çekilmesine neden olmakta. Özellikle ons altın daha volatil olduğu için haber akışları bu noktada dikkatle takip edilmeli.