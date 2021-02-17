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İsveç Dışişleri Bakanı Linde’den Türkiye’ye taziye mesajı

İSVEÇ Dışişleri Bakanı Ann Linde, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayınladı.

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Terör örgütü PKK’nın Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit etmesinin ardından tüm dünyadan kınama ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

 İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak'taki terör olayında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. İsveç olarak dayanışmamızı ifade ediyorum" dedi.

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