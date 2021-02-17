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Teslim olan PKK'lı ifade verdi: Örgüte katılım yok denecek kadar az

PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, yurt içinden örgüte katılımın geçen yıl yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan H.K. (21), Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

"Ortamdan etkilendim''
6 yıl önce terör örgütü PKK'ya HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından gönderildiğini belirten terörist H.K, Diyarbakır'da nevruz etkinliğine gittiğini, oradaki ortamı gördükten sonra etkilenerek örgüte katıldığını belirtti.

Katılım HDP üzerinden
"Diyarbakır'da katılımlar HDP ve orada tanıştığım 'kadro' örgüt mensupları üzerinden oluyordu. Özellikle nevruz etkinlikleri katılım için çok önem arz ediyordu. Alanda gençlere yoğun şekilde örgüt propagandası yapılarak, örgüte katılmaya sevk ediyorlardı." diyen H.K, örgüte katıldıktan sonra pişman olduğunu, sorumlu düzeydeki Mizgin Koçer kod adlı teröriste ayrılmak istediğini belirttiğini aktardı.

Mağarada ölçü alıyorlar
Örgütün Kandil'deki kampında kaldığını anlatan H.K, şu bilgileri verdi:

"Kandil'de suikast ve ağır silah biriminde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun elinde akıllı cep telefonu görmüştüm. Cep telefonlarına bilmediğim bir uygulama indirmişlerdi. Bu program ile mağara yapılacak alana gelerek gerekli ölçümleri yapıyorlar, mağaranın kapısının nereye yapılacağını, havalandırmanın nerede olacağını tespit ediyorlardı."

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