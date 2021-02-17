Eskişehir'de kapıyı açan çilingir şok oldu! 3 kişilik ailenin katili kim?

ESKİŞEHİR'de dün baba, anne ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde ölü bulundu. Son dakika gelişmesine göre olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden biri de babanın ilk evliliğinden olan oğlu.

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Eskişehir’de 42 yaşındaki İlkay Tokkal, 41 yaşındaki Emel Tokal ve 4 yaşındaki çocukları ölü olarak bulundu. Ailenin katilini belirlemek için polis soruşturmayı derinleştirirken, baba İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden olan oğlunun şüpheli sıfatıyla arandığı öğrenildi. Müge Anlı'nın ATV'deki canlı yayınında 16 yaşındaki çocuğun telefonunu kapatıp kayıplara karıştığı öne sürüldü.

Gelen son dakika bilgisine göre Eskişehir emniyeti 16 yaşındaki çocukla birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. 16 yaşındaki çocuğun annesi, oğlunun olay günü yanında olduğu bilgisini verdi. Gözaltındaki diğer 2 kişinin kimliği açıklanmadı.

Eve ilk giren çilingir konuştu

Öldürülenlerden anne Emel Tokkal’a, ilk evliliğinden olan kızı ulaşamayınca durumu Eskişehir’de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi. Evin kapısını polis eşliğinde açan çilingir Ahmet Boz gördüğü dehşet manzarasını anlattı.

Ahmet Boz, "Kapıda zorlama yoktu. Önce zehirlendiler ya da tatile gittiler sandık. Kapıyı biraz zorlanarak açtık. Kapıyı açınca ilk önce İlkay abinin cesedini gördüm. Kapının orada yerde yatıyordu zaten." diye konuştu.

ESKİŞEHİR'de anne ve baba ile küçük çocukları bıçaklanarak öldürüldü. Polis babanın ilk evliliğinden olan oğlu ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.



Sözlerinin devamında Boz "Yakınları girmek istedi. Buna engel oldum. Yerlerdeki kanlar kuruydu. Akşam 8 gibi Doruk durmamış. Komşudan tablet almışlar. Yenge hanım lahmacun istemiş. Doruk’un vücudu tanınmaz halde. Gece uyuyamadım. İlkay abinin ilk eşindeki oğlu ile sıkıntıları vardı. Cinnet geçiren biri kendine o kadar zarar veremez. Bence bu olay bir cinayet. Ben bu zamana kadar böyle bir olay görmedim. İlkay abi kapı girişinde Emel abla ve Doruk salonda yerdeydi. Evin her yeri kandı. İçerde bayağı bir arbede yaşanmış. İçerideki odalardan kapının biri kırıktı" dedi.



"Bu insanlık dışı bir durum"

Yaşanan olayın dehşet verici olduğunu belirten çilingir Ahmet Boz, "Burada bizle büyüyen bir çocuktu. O çocuğa yapan başkasına neler yapardı. O eve geçen hafta taşındılar. Karı, koca ve çocuk dükkâna gelir, öyle eve giderlerdi. İlkay abi hep gülerdi. Maddi olarak herkes krizde. Sıkıntı yaşadığını biliyordum. Önceki eşinden olan oğlu ile sıkıntı yaşıyordu. İlkay abi daha önce İzmir’de yaşıyordu. 6 yıl önce buraya taşınmış. Zaten bir gün önce de biz saat 11.00 sıralarında selamlaşmıştık. Akşam da 07.30 gibi dükkânı kapatıp eve gitmiş zaten. Eve yemek sipariş etmişler, evin girişinde yemekler vardı. Evin içi çok kötü haldeydi. Bu insanlık dışı bir durum. Hele ki çocuğa yapılan zulüm çok kötü. Doruk bizim dükkânın önünde bisiklete biner gezinirdi. Ben sabahlara kadar uyuyamadım. Bir anda çocuğu o halde gördüm. Anlatamam, anlatılacak gibi değil. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" diye anlattı.