Türkiye'nin Doğu'su koronavirüsü yendi! İşte Türkiye'nin en son enfeksiyon riski haritası
SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınlamaya başladığı il il günlük koronavirüs verileri, Covid-19 salgınını Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu'nun yendiğini oraya çıkardı. Bazı illerde vakalar neredeyse sıfırlanırken, çoğunda minimum seviyeye indi. En az artış 4 ile Hakkari'de en yüksek artış ise bin 330 vaka ile İstanbul'da oldu..Abone ol
Türkiye’de bir hafta içindeki korona virüs vakalarındaki artış açıklandı. Açıklanan verilerde Türkiye'nin doğusundaki illerde günlük artışların çok az olduğu görüldü.
Artışın en az olduğu yerler
Sağlık Bakanlığı'nın son yayınladığı verilere göre, 24 saatte Hakkari’de 4, Bitlis ve Tunceli’de 5, Şırnak’ta 6, Iğdır ve Kars’ta 7, Muş’ta 10, Bingöl ve Batman’da 11 vaka tespit edildi.
Artışın en fazla olduğu yerler
Artışın en yüksek olduğu il bin 330 vaka ile İstanbul olurken, onu 332 vaka sayısı ile Samsun, 292 vaka ile de Konya takip etti. Ankara’da 287 vaka tespit edilirken İzmir’de bu sayı 279 olarak açıklandı.
Türkiye'nin enfeksiyon risk haritası çıkarıldı
Sağlık Bakanlığının dün yayınladığı illerde her 100 bin kişi içinde bir haftalık vaka sayılarına göre Türkiye Enfeksiyon riski haritası oluşturuldu. Renklendirme ABD'nin belirlediği ve okulları açmak veya kapatmak için kullandığı kritere göre yapıldı.
Son haftadaki 100 binde toplam yeni vaka sayısı:
<10: düşük yeşil,
10-49: orta sarı
50-99: orta yüksek turuncu
>100: yüksek kırmızı.