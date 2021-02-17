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Bursa'da 40 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da makinenin altında kalan fabrika işçisi hayatını kaybetti.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi 315. Sokak'taki metal üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan T. (40), üretimde kullanılan makinelerden birinin devrilmesiyle ağır yaralandı. Çalışma arkadaşları durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Serkan T'nin makinenin altında yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Sercan T.'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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