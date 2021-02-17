Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku!

Gençlerbirliği deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçiren ancak 62. dakikada sakatlanarak yerini N'Koudou'ya bırakan Rachid Ghezzal'ın sol kalça ön adalesinde kanama tespit edildi.Abone ol
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta siyah-beyazlı ekibin ilk golünü atan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlanarak yerini N'Koudou'ya bırakmıştı.
Yıldız oyuncunun İstanbul'da yapılan tetkikleri sonrasında çekilen MR'ında sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Ghezzal, Denizlispor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.