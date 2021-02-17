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Süleyman Soylu paylaştı! Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk ATAK helikopteri teslim edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk ATAK helikopteri teslim edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk ATAK helikopterinin teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu Twitter hesabından, teslim edilen ATAK helikopterinin fotoğrafını paylaşarak, "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK. Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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