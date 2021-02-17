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Hatay'da sanayi sitesinde fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

HATAY'da yangın paniği yaşanıyor. Sanayi sitesinde fabrikada başlayan yangın atölyeye sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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HATAY'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde kumaş ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın, yan taraftaki mobilya atölyesine sıçradı. 

Merkez Antakya ilçesinde, sanayi sitesindeki bir kauçuk ve kumaş fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yandaki mobilya atölyesine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

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