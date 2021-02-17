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Davutoğlu: Kurtarma operasyonları önceden söylenmez, kapsamlı harekât içine konmaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gara operasyonunda iki ayrı operasyon türünün karıştırıldığı, bu hatanın sonucunu da şehit düşen vatandaşlarımızın ödediği anlaşılıyor" sözleriyle eleştirilerini yöneltti.

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Gazeteci-yazar Murat Yetkin'e konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 13 şehidin olduğu Gara operasyonuna ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kurtarma operasyonları önceden söylenmez. Bu durumdaysa Cumhurbaşkanı müjdeyi önceden verdi." ifadelerini kullandı.

"Ecevit her şey bittikten sonra açıklama yaptı"

Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti: Kurtarma operasyonları önceden söylenmez. Tutuklama operasyonları da aynı şekilde, önceden söylenmez. Ani darbe operasyonlarında kamuoyu desteği için iletişimi önceden de başlatabilirsiniz. Ama kurtarma ya da tutuklama operasyonlarında kamuoyu iletişiminin operasyonun bitiminde yapılması lazım. Örneğin Abdullah Öcalan’ın yakalanmasında Bülent Ecevit her şey bittikten sonra açıklama yaptı. Bu durumdaysa Cumhurbaşkanı müjdeyi önceden verdi. Örgütler bu açıklamaları kendilerine göre değerlendirir, tedbir alırlar. Önceden söylenmez.

Gara operasyonunda iki ayrı operasyon türünün karıştırıldığı, bu hatanın sonucunu da şehit düşen vatandaşlarımızın ödediği anlaşılıyor.

"Hesaba katmak zorundasınız"

Davutoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti: Kurtarma operasyonu, kapsamlı harekât içine konmaz. Buna özen gösterilmediği anlaşılıyor. Hava harekâtı yaptığınızda bunun sizin vatandaşlarınızı da vurabileceğini, ya da teröristlerin o sırada alıkoyduklarını öldüreceğini hesaba katmak zorundasınız. Nitekim öyle olduğu açıklandı. Planlama, uygulama ve iletişimde hata yapıldı. Bir kere önce siviller dendi, sonra alıkonulan güvenlik güçlerimiz olduğu ortaya çıktı. Krizi kontrol edemedi hükümet.

Herkesin ortak meselesi olan terörle mücadeleyi sadece hükümeti ilgilendiren bir konuymuş gibi gösterip, soru soran muhalefeti de PKK yanlısı terörist ilan etmeye kalkıyorlar. Bunlar doğru işler değil. Bütün soru işaretlerinin kaynağı da muhatabı da hükümettir.

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